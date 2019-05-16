الأهلي ضد إنبي..اجايي يكتفى بتدريبات تأهيلية في الجيم

اكتفي النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات تاهيل وعلاج طبيعي، على هامش مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الاهلي وانبي التي تقام مساء اليوم في الدوري.



وأدى اللاعب فقرات علاجية ، بعد أن خرج من قائمة الفريق بسبب اصابته بشد عضلي خلال المران الأخير قبل دخول معسكر المباراة.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة قد أكد إن أجايي شعر بإجهاد خفيف في العضلة الضامة خلال مران الفريق مساء أمس، الأربعاء ، وأن حالته مطمئنة.