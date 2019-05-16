ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الأهلي ضد إنبي..اجايي يكتفى بتدريبات تأهيلية في الجيم

الخميس 16/مايو/2019 - 06:11 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
اكتفي النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات تاهيل وعلاج طبيعي، على هامش مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الاهلي وانبي التي تقام مساء اليوم في الدوري.

وأدى اللاعب فقرات علاجية ، بعد أن خرج من قائمة الفريق بسبب اصابته بشد عضلي خلال المران الأخير قبل دخول معسكر المباراة.
وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة قد أكد إن أجايي شعر بإجهاد خفيف في العضلة الضامة خلال مران الفريق مساء أمس، الأربعاء ، وأن حالته مطمئنة.

موضوعات متعلقة

حسين الشحات يكتفي بتدريبات في الجيم استعداداً لـ الطلائع

مروان محسن يكتفي بتدريبات خفيفة في مران الأهلي

سيد عبد الحفيظ يكشف حجم إصابة نجم الأهلي جونيور آجاي

ترشيحاتنا

بث مباشر .. بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة عن جهود مكافحة الإرهاب

غرامة يومية على ملك بلجيكا السابق لحين إجراء اختبار حمض نووي

القوات المسلحة: مقتل 47 تكفيريا وتفجير 385 عبوة ناسفة بشمال ووسط سيناء

صفقة جديدة أجنبية على رادار بيراميدز..دياز يريد نجم وسط فريق عربى

بالأسماء.. الصحة تختار أعضاء بعثة الحج الطبية بالقرعة

الشركة الراعية تتحرك.. آخر تطورات أزمة منع إذاعة مباراة الأهلى وإنبى

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا تقترب أسماك القرش من الشاطئ بكثرة في الصيف.. عالم بيئي يجيب

من السودان للجيزة.. عاش هنا يوثق مسيرة كمال الشناوى في عالم الفن.. رفض تقبيل كاميليا فى رمضان وتزوج سرا من ناهد شريف.. ووداع في الفجر قطع علاقته مع مبارك

أنثوية وراقية.. شاهد أجمل فساتين نانسي عجرم في عيد ميلادها