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أخبار العالم

داعش يتبنى تفجير النيجر..وارتفاع حصيلة القتلى إلى 28

الخميس 16/مايو/2019 - 06:35 م
داعش
داعش
أ ش أ
أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الخميس، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف جيش النيجر قرب الحدود مع مالي.

وقال متحدث باسم جيش النيجر، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن عدد القتلى في كمين استهدف قوات للجيش قرب الحدود مع مالي، ارتفع إلى 28 جنديًا، في نكسة كبيرة للعمليات العسكرية التي تهدف إلى استعادة النظام في منطقة تنشط فيها جماعات متشددة وعصابات إجرامية متحالفة معها".

ووقع الهجوم، يوم الثلاثاء، في منطقة بالقرب من بلدة تونجو تونجو، التي سبق أن قتل فيها عناصر ينتمون لجماعة موالية لتنظيم "داعش"، أربعة من القوات الخاصة الأمريكية وأربعة جنود من النيجر في كمين في أكتوبر 2017.

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