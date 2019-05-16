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البرلمان النمساوي يعتمد تأسيس وكالة جديدة معنية برعاية شئون اللاجئين

الخميس 16/مايو/2019 - 06:36 م
البرلمان النمساوي
البرلمان النمساوي
أ ش أ
أعلن وزير الداخلية النمسا هيربرت كيكل موافقة المجلس الوطني النمساوي "البرلمان " اليوم الخميس رسميا على اعتماد الوكالة الاتحادية الجديدة للرقابة وتقديم الخدمات إلى اللاجئين.

وقال الوزير النمساوي - في تصريح - إن الوكالة الفيدرالية الجديدة للرقابة وخدمات الدعم سوف تؤدي إلى تخفيض تكاليف رعاية اللاجئين وتقليص عدد طلبات اللجوء على نحو كبير.

وأشار الوزير إلى أن الوكالة الجديدة سوف تدير جميع مراكز الاستقبال الأولى للاجئين اعتبارا من منتصف عام 2020، لافتا إلى أنه مع بداية عام 2021 سوف تقدم الوكالة جميع الاستشارات القانونية والعائلية لطالبي اللجوء.

وأكد كيكل أنه مع تأسيس الوكالة الجديدة سوف نلتزم تمامًا بالقانون الأوروبي لأن الوكالة الفيدرالية تقدم خدمات مشورة مستقلة.

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