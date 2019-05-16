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أخبار العالم

الصين تعتقل جاسوسين كنديين وتحذر أوتاوا من التدخل

الخميس 16/مايو/2019 - 06:14 م
الصين
الصين
أحمد سيف الدين
صرحت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، بأنها اعتقلت كلا من مايكل كوفريج ومايكل سبافور، وهما كنديان كانت السلطات قد استوقفتهما لحين إصدار قرار الإعتقال بشكل رسمي اليوم.

وذكر المتحدث باسم الوزارة لو كانج إن كوفريج، ان الكنديين اعتقلا بتهم جمع أسرار الدولة وسرقة أسرار لصالح قوى خارجية.

وأضاف لو في إفادة صحفية يومية أن الصين تأمل ألا تتدخل كندا في الأمر.

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