الأهلي ضد إنبي.. مران قوي للغائبين عن المباراة

خاضت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ونظيره انبي في الدوري، مرانا قويا عصر اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.



وشارك في المران باسم علي وعمرو جمال ومصطفى شوبير ومحمد نجيب وصلاح محسن واحمد حمودي وناصر ماهر ومحمد شريف واسلام محارب واحمد علاء.



ويلتقي الاهلي مع انبي في العاشرة مساء اليوم على استاد بتروسبورت ،في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ30 لبطولة الدوري العام.

