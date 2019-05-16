كيف ميز الله سيدنا محمد على الأنبياء في القرآن؟

قال الشيخ هشام عبد العزيز، إن اسم النبي لم يرد في القرآن بدون الوصف والتعظيم وتم ذكره اكثر من 50 مرة.



وأضاف عبد العزيز، خلال برنامج «إنسانيات»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن سيدنا موسى جاء ذكره في القرآن في ثلاثين موضعا وسيدنا آدم في 20 آيات وسيدنا زكريا في 7 آيات.



وتابع الشيخ هشام عبد العزيز، أن الأنبياء تم ذكرهم في القرآن على النحو التالي يا آدم يا نوح يا زكريا وتم النداء عليهم بالأسماء المجردة، ولكن عندما يأتي الحديث عن النبي محمد صل الله وعليه سلم لا يتأتي منفردا ولكن يأتي بالوصف والتعظيم.



