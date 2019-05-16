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أخبار العالم

خبير روسي: المحادثات بين رئيسي روسيا والنمسا تثبت أهمية ملف أمن الطاقة الأوروبي

الخميس 16/مايو/2019 - 06:36 م
الطاقة في أوروبا
الطاقة في أوروبا
أ ش أ
أعلن نائب رئيس معهد أوروبا لدى أكاديمية العلوم الروسية فلاديسلاف بيلوف، اليوم الخميس، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين في سوتشي تؤكد أهمية الدور، الذي تقوم به موسكو ضمان أمن الطاقة في أوروبا.

وقال بيلوف - في تصريحاته لوكالة أنباء (تاس) الروسية - : "إن اجتماع اليوم أثبت التأييد الأوروبي للسياسة التي تنتهجها كل من روسيا والنمسا".. مُشددًا على أنه ليس من الممكن أن يكون هناك أي أمن للطاقة في أوروبا بدون تحقيق أمن الطاقة الروسي.

كما أوضح قائلًا: "إن هذا الأمر في غاية الأهمية؛ لأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بذل كل جهد ممكن في سبيل تدمير أساس أمن الطاقة في روسيا، حيث تسعى، على وجه الخصوص، إلى وقف بناء خط أنابيب غاز نورد ستريم-2".

وأكد أيضًا أن النمسا لها دور رئيسي في هذا الشأن، وأن الاجتماع، الذي عُقد اليوم، بين رئيسي البلدين قد برهن على ذلك، مُضيفًا أن اللجنة الاقتصادية الأوراسية تعرب عن أفكارها في إطلاق حوار رسمي مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بملف أمن الطاقة الأوروبي.

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