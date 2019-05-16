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أخبار العالم

ميركل: لن أشغل أي منصب سياسي بعد ترك منصب المستشارة الألمانية

الخميس 16/مايو/2019 - 06:36 م
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أ ش أ
أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها لن تشغل أي حقيبة سياسية خلال الفترة المقبلة، خاصة على المستوى الأوروبي.

جاء ذلك في تصريحات خلال لقائها مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه، اليوم الخميس، وأوردتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الخميس.

ويأتي كلام المسؤولة الألمانية في الوقت الذي تسري فيه شائعات بإمكانية توليها منصب رئيس الاتحاد الأوروبي خلفا لـ دونالد توسك، إلا أن ميركل عبرت عن قلقها البالغ تجاه مستقبل أوروبا، مؤكدة أن كثيرا من الأوروبيين، من مسؤولين ومواطنين، يشاطرونها هذا الشعور.

ومن المفترض أن يتوافق قادة الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد على الأشخاص الذين سيتولون كبرى المناصب في المؤسسات الأوروبية بعد الانتخابات التشريعية المقررة ما بين 23 إلى 26 الشهر الحالي.

ويحتفظ رؤساء الدول باليد العليا في عملية تعيين كل من رئيس الاتحاد ورئيس المفوضية ورئيس المصرف المركزي الأوروبي، بعد الأخذ بعين الاعتبار نتائج الاقتراع والتوازن فيما بين مختلف الأعضاء.

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