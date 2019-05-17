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تعليم

تيسير إجراءات القيد للطلاب الوافدين بالأزهر عبر الشباك الواحد

الجمعة 17/مايو/2019 - 01:01 ص
تيسير إجراءات القيد
تيسير إجراءات القيد للطلاب الوافدين عبر خدمة" الشباك الواحد"
محمد شحتة
أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، تيسير إجراءات القيد للطلاب الوافدين عبر خدمة" الشباك الواحد".

واجتمعت، الدكتورة نهلة الصعيدي – رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وعميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بأعضاء شؤون الطلاب الوافدين لمناقشة سبل إنهاء هذه الخدمة.

وتطرق الاجتماع، لبحث آليات تيسير إجراءات القيد للطلاب الوافدين لتقديم خدمة متميزة من خلال خدمة الشباك الواحد، وتوفير سبل الراحة لهم.

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