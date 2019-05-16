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برلمان

تضامن البرلمان تناقش مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية

الخميس 16/مايو/2019 - 10:02 م
عبد الهادى القصبى
عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بالبرلمان
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس اللجنة، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، وذلك من حيث المبدأ.

وأكد النائب عبد الهادى القصبى، أن مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية يستهدف تقديم الدعم الاقتصادى والاجتماعى للمرأة المصرية حتى يستفيد المجتمع من جهودها، ويأتى تقديرا لدور المرأة فى المجتمع.

وقال القصبى، إن المرأة المصرية حظيت باهتمام كبير من الدولة ودعم من القيادة السياسية ودعم البرلمان المصرى، حيث صدر قانون تجريم حرمان المرأة من الميراث، وقانون الخدمة المدنية الذى أكد حق المرأة فى إجازة وضع لمدة 4 أشهر تحصل عليها 3 مرات خلال مدة الخدمة، وكذلك وضعت الدولة استراتيجية المرأة 2030، والرئيس عبد الفتاح السيسى اعتبر عام 2017 عام المرأة، وصدق على قانون تنظيم المجلس القومى المرأة، ثم جاء تعديل الدستور الذى نص على تخصيص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة.

ولفت الى أن مشروع القانون يتكون من 3 مواد إصدار و14 مادة مقسمة لثلاثة فصول، الفصل الأول يتضمن التعريفات وبه 16 تعريفا منها تعريف المرأة المعيلة وغيرها، وفصل عن إنشاء الصندوق واختصاصاته، ويستهدف المشروع تقديم الرعاية الصحية للمرأة وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة للمرأة، والدعم فى التمكين السياسى، مشيرا إلى أن هذا القانون له خصوصية لدعمه المرأة، وأن اللجنة ستتلقى ملاحظات النواب بشأنه.

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