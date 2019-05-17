الوحدة الوطنية تتجسد في الإسكندرية.. الكنائس تنظم موائد إفطار وأقباط يوزعون التمور والعصائر على الصائمين في الشوارع.. صور

إفطار المحبة بكنيسة العذراء مريم بالمندرة

إفطار جماعي بكنيسة العذراء بريف المنتزة

أقباط يوزعون التمور والعصائر على الصائمين بشوارع الإسكندرية

"الدين لله والوطن للجميع"..جملة جسدتها على أرض الواقع عدد من الكنائس بالإسكندرية والتي أقامت حفلات إفطار جماعي لرفقائهم في الوطن من المسلمين والتي كان أشهرها الحفل الذي أقامتها كنيسة العذراء بريف المنتزة بحضور عدد كبير من رجال الدين الإسلامي والمسيحي والشخصيات العامة والسياسية ونواب البرلمان.أولى حفلات الإفطار التي أقامتها الكنائس بالإسكندرية كان من خلال كنيسة العذراء مريم والأنبا انطونيوس والأنبا بولا والاباء السواح بمنطقة المندرة."إفطار المحبة"، كان هو عنوان الحفل الذي تم تحت رعاية الانبا بافلى الاسقف العام وبحضور الاباء الكهنة وبعض من القيادات السياسية وعدد كبير من أهالي المنطقة.نظمت كنيسة العذراء بمنطقة حوض 10 بريف المنتزه، شرق الإسكندرية، أمس الأربعاء، حفل إفطار جماعي داخل الكنيسة، بالتنسيق مع مؤسسة حارتنا المصرية لتنمية المجتمع، تحت رعاية القس باخوميوس نصحي، كاهن كنيسة العذراء و مارجرجس والأنبا باخوميوس، والقس يوئيل عزت، كاهن كنيسة القديسة الساحة مريم المصرية، والقس رافائيل حلمي، كاهن كنيسة العذراء مريم والبابا كيرلس السادس بمنطقة الزوايدة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال الوطني بذكرى العاشر من رمضان.وشارك في حفل الإفطار، عددًا كبيرًا من أهالي منطقة حوض 10 بريف المنتزه، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة من بينهم النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، والنائب سامح السايح، والنائب حسين خاطر، والنائب صلاح عيسى، والنائب أبو العباس التركي، وأعضاء مؤسسة حارتنا المصرية، وعدد من قيادات وأعضاء الأحزاب السياسية بالمحافظة والمجتمع المدني، وممثلي الأوقاف والأزهر.وقال القس باخميوس نصحي، كاهن كنيسة العذراء: إن هذه المائدة تحرص الكنيسة على إقامتها للعام الثانى على التوالى، من أجل الاحتفال بأيام شهر رمضان 2019، ومشاركة المسلمين الصائمين حفل الإفطار، وهى تعد رسالة من مائدة الوحدة الوطنية، وأن الأقباط والمسلمين فى مصر على قلب رجل واحد وهو الهدف الأسمى الذي نسعى لترسيخها للأجيال المقبلة، مضيفا أن هذا العام تم تحضير 1000 وجبة إفطار للصائمين بالمنطقة، واستقبال الكثير من الصائمين داخل الشادر لاستيعاب أكبر قدر من المسلمين.وأضاف، أن شهر رمضان من الشهور التى تجمع الجميع على مائدة الإفطار للاحتفال بقدوم شهر الصوم، مؤكدًا أن هذه المشاركة من الأقباط والحرص لتقديم الوجبات للصائمين هو تعبير عن الروح والأخوة الوطنية بين أطياف المجتمع المصرى، بالإضافة إلى مظاهر الفرحة والبهجة التي يفرضها شهر رمضان على الجميع.قام مجموعة من الشبان المسيحيين وبمشاركة عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، بتقديم التمور والماء والعصائر للصائمين الذين أدركهم أذان المغرب بمنطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.وتقول تريزا إيليا، أحد منظمات المبادرة:"نقوم بذلك من واقع أن الأخوة والوحدة الوطنية وأننا شعب واحد ولا يفرق بيننا شيئ".وأضافت: "أن المبادرة شارك فيها عدد من الشبان المسيحيين وكذلك الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة-من أبناء الجمعية المصرية لتنمية إبداعات متحدي الإعاقه وأعضاء نادي أصحاب الإرادة والتحدي-والذين شعروا بسعادة بالغة في توزيع أكياس البلح والعصير على المارة الصائمين.