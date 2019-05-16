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فن

طلعت زكريا لـ صدى البلد: رمضان ينقصه عادل إمام.. وخلافي معه أثبت أنه فنان كبير

الخميس 16/مايو/2019 - 10:09 م
صدى البلد
أحمد البهى
وجه الفنان طلعت زكريا رسالة إلى الفنان الكبير عادل إمام فى عيد ميلاده، مؤكدا أن رمضان هذا العام ينقصه تواجد الزعيم على الشاشة.

وتابع "زكريا" فى تصريحات لـ صدى البلد قائلا: أقول للفنان الكبير عادل إمام كل عام وأنت بخير، ولا يمكن أن أنسى موقفك بعد أن حدث سوء تفاهم بينا عقب انتهاء تصوير مسلسل العراف.

وأضاف: الزعيم عادل إمام أثبت أنه فنان كبير بالمعنى الحرفى للكلمة، لأنه قام بزيارتي فى الاستديو الخاص الذي كنت أقوم فيه بتصوير فيلمى الأخير حليمو أسطورة الشواطئ، ليزيل أى سوء تفاهم بينا.

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