بمشاركة 40 فريقًا.. افتتاح الدورة الرمضانية لحزب الحرية المصري بقرية الغرق بالفيوم

افتتحت الدورة الرمضانية لكرة القدم لحزب الحرية المصري بملعب قرية الغرق التابعة لمركز إطسا، برعاية المهندس أحمد أبو سيف أمين شباب الحزب المحافظة، بمشاركة الوحدات الحزبية بأمانة إطسا.



قال محمد فؤاد أمين عام الحزب بالمحافظة، إن هذه الدورة تم تنظيمها برعاية أمانة الشباب، وهي الدورة الثانية على مستوى مركز إطسا وتم إفتتاح الدورة الأولى بقرية أبو صير بمشاركة مجموعة من الفرق، واليوم إفتتاح الدورة الثانية بقرية الغرق بمشاركة 40 فريقا بحضور أمانة الشباب وأمانة المركز وقيادات حزب الحرية على مستوي محافظة الفيوم.



وأضاف أن الوصول للشباب هدف أساسي لحزب الحرية المصري هو عن طريق تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات للشباب سواء رياضية أو تثقيفية مشيرًا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم تقديم برامج تثقيفية وتوعية لاستهداف شباب محافظة الفيوم بالكامل.



وأكد المهندس أحمد أبو سيف أمين شباب المحافظة أنه تم إفتتاح وتنظيم العديد من الدورات الرمضانية لكرة القدم بمختلف أمانات الحزب، منها أمانة مركز إطسا، وقسم أول، وقسم ثاني، ومركز الفيوم، وأبشواي بمشاركة العديد من الفرق وسيتم تقديم جوائز قيمة للفائزين بالمركز الأول والثاني ،مؤكدا أنه سيتم تنظيم العديد من الفاعليات الرياضية والتثقيفية لتفعيل الدور الحقيقي للشباب فى الفترة القادمة.



وأضاف ناصر هيكل أمين مركز إطسا أن هذه الفعالية الرياضية والتى نظمها حزب الحرية المصري وهي إقامة دورات رمضانية للشباب، مؤكدا أنه أكثر من 40 فريقا فى دورة قرية والهدف تفجير الطاقات الإيجابية للشباب وأن حزب الحربة المصري يسعي بكل جدية بإضافة أمور إيجابية لخدمة الشباب.

