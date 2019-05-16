ضبط أجزاء طائرات تجسس وأدوات اتصالات مهربة مع راكب في مطار برج العرب

أحبط رجال جمارك تفتيش الركاب بمطار برج العرب الدولى برئاسة محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية، محاولة تهريب عدد من أجزاء ومكونات طائرات التجسس وأدوات الاتصالات محظور تداولها ودخولها البلاد طبقا طبقا لقانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيه.



قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران العربية القادمة من الشارقة، تم الإشتباه فى الراكب المصرى "ا . ع . ا" القادم من الشارقة نظر لإرتباكه، وبتفتيش أمتعته تبين وجود 4 أجزاء طائرة موجهة لاسلكيا مزودة بالكاميرا و 78 أنتنه ( إريال ) و41 بوردة صغير الحجم لها مخرجين لوضع أنتنه و 86 غطاء اسود بلاستيك و8 علبة بلاستيكية بيضاء اللون (جزء من ريموت طائرة بلاستيكية) و 18 شاحن و 15 وصلة بلاستيك خاصة بالشاحن.



قرر محمود فرغلى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط للراكب وإحالة الراكب للجهات المختصة.

