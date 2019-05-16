رانيا بدوى: مصر تحتاج إلى زيادة إعلانات التوعية وإعلان وزارة الصحة جيد

أكدت الإعلامية رانيا بدوى، في برنامجها الرمضاني الجديد "نشرة رنوووش في رمضان" الذي تقدمه علي صفحتها الرسمية علي الفيسبوك واليوتيوب " أن الإعلانات الخاصة بشركات الاتصالات خلال شهر رمضان الحالى بذل فيها مجهود كبير، إلا أن المنتج نفسه غير واضح في الإعلان والنجم هو البطل.



وقالت إنه من أكثر الإعلانات إنفاقًا خلال الموسم الرمضانى الحالى، سواء إعلان الهضبة عمرو دياب أو اعلان النجم محمد رمضان، وكذلك إعلان الفنانين تامر حسنى ونانسى عجرم، وأشارت إلى أن ظهور النجم العالمى فاندام خلال إعلان إحدى الشركات يؤكد حجم الإنفاق على هذه الإعلانات، وأضافت بدوي ساخرة "علي ما يبدو ان فاندم كان مزنوق فى قرشين زى كل الفنانين فقرر يقبل أن الفنان محمد رمضان يضربه عادي جدا .. يمكن كان عنده مصاريف مدارس وقسط البيت، ما هو في الاخر بني آدم زينا وعنده التزامات.



وأضافت بدوي في برنامجها القائم علي تحليل ونقد أعمال رمضان أن فكرة إعلان وزارة الصحة الخاص بالتوعية الصحية للمواطنين والذي يعد إستكمالًا لحملة 100 مليون صحة ، ويقدمه مدرب رياضي شهير جيدة ومميزة، وأكدت أن مصر في احتياج إلي مثل هذه الاعلانات التي افتقدناها كثيرا ، ورغم أن الإعلان استخدم أسلوب " التنظير " الذى لا يفضله عدد كبير من خبراء الإعلان لكن فكرة الإعلان وصلت للناس بسهولة، كما أشارت أن إعلان النجم العالمى محمد صلاح المميز جدًا يصب في نفس إطار حملات التوعية حيث يؤكد الإعلان علي خطورة التدخين، فالنجم محمد صلاح اعتمد على شعبيته وحب الناس له وخوفهم الشديد عليه فى التوعية بمخاطر التدخين وتخويف الناس منه وذلك بفكرة بسيطة تثير الإنتباه علمًا بأنه صاحب فكرة الإعلان.



كما أشادت الإعلامية رانيا بدوى، بإعلان الدفع الإلكترونى الخاص بالمصالح الحكومية، مشيرة إلى أن الحكومة خلال هذا الإعلان اعترفت لأول مرة أن المواطن كان يعاني لسنوات طويلة عند استخراجه أى ورقة من أى مصلحة حكومية، وذلك بعد إن كان المسئولون الحكوميون السابقون مصرين أنهم يسهلون أمور المواطن وأن نظام "الشباك الواحد" تم تطبيقه وينكرون أي معاناة ، وأشادت بدوي بخطوة الحكومة في تطبيق الدفع الإلكتروني واعتبرته خطوة للأمام متمنية المزيد من الشمول فى الأفكار الإلكترونية التى تخفف عن المواطن المصرى.