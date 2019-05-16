أسامة الجندي يفوز بجائزة الأعلى للشئون الإسلامية 2019

انتهت لجنة التحكيم المشكلة من وزارة الأوقاف، لتحكيم الفرع الأول من جائزة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حول البحوث المقدمة في "فقه السيرة النبوية وواقعنا المعاصر".



أسفرت النتيجة عن فوز البحث المقدم من الدكتور أسامة فخري الجندي إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف ومدير إدارة المساجد بالإدارة العامة للمساجد الحكومية بديوان عام وزارة الأوقاف بالمركز الأول بجائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه.



ووجه وزير الأوقاف بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للسيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمراجعة البحث وتدقيقه تمهيدا لطباعته ضمن إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.