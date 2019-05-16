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فن

شريف رمزي لـ صدى البلد: عادل إمام ظاهرة فنية عالمية لن تتكرر.. وهو الأهم في الشرق الأوسط

الخميس 16/مايو/2019 - 10:16 م
صدى البلد
أحمد البهى
بعث الفنان شريف رمزى رسالة الى الفنان القدير عادل إمام فى عيد ميلاده، قائلا ان الزعيم هو الفنان الأهم فى الشرق الاوسط، واصفًا اياه بالظاهرة الفنية التى لن تتكرر عالميًا او محليًا.


وأضاف شريف رمزي، لـ صدى البلد، ان عادل إمام تمكن من الاستمرار على القمة على مدار مشواره الفنى، وهذا بفضل ذكائه الفنى، والكاريزما الخاصة به.

وأشار إلى أن الزعيم يمتلك ذكاء ضخم، جعله يدرس خطواته الفنية بعناية شديدة، بالإضافة الى حب الجمهور له فى الوطن العربى.

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