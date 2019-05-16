أحمد عمر هاشم: هذان الوقتان كان يجتمع النبي فيهما مع الصحابة.. فيديو

كشف الدكتور أحمد عمرو هاشم عضو هيئة كبار العلماء، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عما كان يدور في مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، التي يعقدها لتعليم أصحابه وإبلاغهم بما نزل عليه من الوحي، وتعاليم الدين والدنيا.



وقال "هاشم" خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «أحاديث الفتنة» المذاع على فضائية «Ten» أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد المجالس العلمية مع صحابته بعد الفجر وبعد صلاة العصر، حيث كان يتخير الزمن الذي يكون فيه العقل منفتحا ويقظا، وكان يعقد تلك المجالس لتبليغ الصحابة الجديد من الوحي وتعليمهم الكتابة والحكمة والأحكام الشرعية.



وأوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيب على أسئلة الصحابة، حتى أن كثيرا من الناس كانوا يحرصون على حضور تلك المجالس لما عرف عنها من البركة والخير والإقبال الكبير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.