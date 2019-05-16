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رياضة

خالد بوطيب خارج حسابات الزمالك في نهائي الكونفدرالية

الخميس 16/مايو/2019 - 10:19 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
فشل المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في اللحاق بمباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية منفردة بالكرة، ولم يشارك فى التدريبات الجماعية لفريقه منذ أن تعرض للإصابة بالركبة، وخرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

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