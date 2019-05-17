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مرأة

تعرف على صفات تؤكد الإصابة بالنرجسية

الجمعة 17/مايو/2019 - 01:25 ص
صدى البلد
ريهام قدري
نسمع دائما عن الأشخاص المصابين بالنرجسية هذا المصطلح الذي يتردد ولن نعرف من هو الشخص النرجسي وصفاته.

وأوضح الدكتور أحمد البحيري أن النرجسية هو شعور زائد بالذات وقد نجده في الأطفال وشعورهم أنهم العالم وأن العالم هم ويزداد إحساسهم تجاه أمهاتهم فقد نجد في إحساسهم بأنهم جزء من الأم وبعد ذلك أن الأم شيء مسخر لخدمتهم، ثم تتطور النرجسية مع النضج النفسي حيث يبقي حب الذات عن الآخرين والسيطرة عليهم أو التميز عليهم وحسدهم.

وأشار البحيري إلى أن النرجسية تتحول للطريق الطبيعي بحب التميز بطرق فيها تحقيق للمثل العليا مثل خدمة المجتمع أو العلم وهكذا، أو قد تتحول إلى نرجسية مرضية في شكل الشخصيات النرجسية.

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