3.1 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة الأسبوع الماضي

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 3.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 440 مليون ورقة منفذة على 67 ألف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.0 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 513 مليون ورقة منفذة على 69 ألف عملية خلال الاسبوع السابق عليه.



واستحوذت الأسهم على 77.75 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 22.25 % خلال الأسبوع.