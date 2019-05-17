67.7 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية نسبة 61.5 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.9 % والعرب على 6.6 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.



سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 67.7 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 32.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 67.5 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 23.0% وسجل العرب 9.5% وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,187.4 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 36.5 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.