بعد توسيع المساحات المزروعة من الأرز لأكثر من مليون فدان.. الزراعيين والفلاحين: الأصناف الجديدة ساعدت على الزيادة والاكتفاء الذاتي محليا ويوفر الأموال.. وغير مستهلك للمياه ويجب ألا تقل مساحته

نقيب الزراعيين: استنباط أصناف جديدة من الأرز ساعد على زيادة المساحة المزروعة منه لأكثر من مليون فدان

نقيب الفلاحين: زيادة مساحة الأرز تساعد على الاكتفاء الذاتي محليا ويوفر الأموال

اتحاد الفلاحين: الأرز غير مستهلك للمياه ويجب ألا تقل مساحته

قامت وزارة الزراعة في مصر باتخاذ عدد من الخطوات المهمة والجادة للعمل بشكل كبير على زيادة المساحات المزروعة بالأرز وذلك بعد النجاح في استنباط سلالات جديدة من الأرز أقل استهلاكا للمياه.وقامت وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية في شأن سياسات زراعة الأرز طبقًا للإمكانات المائية المتاحة وبما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه المقررة لزراعة الأرز في ضوء التحديات المائية واستنباط تقاوي وسلالات ذات استهلاكات أقل وتتحمل درجات عالية من الملوحة.في البداية أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين أن وزارة الري قامت بالتعاون مع وزارة الزراعة في تحديد المساحات المنزرعة للرز هذا العام مؤكدا أنه تم تقدير هذه المساحة بما يقرب من مليون و100 ألف فدان بزيادة عن العام الماضي حيث كان العام الماضي ما يقرب من 700 ألف فدان.وأضاف خليفة خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن وزارة الزراعة هذا العام قد نجحت في إستنباط أصناف جديدة من الأرز تتحمل نقص المياه وهو ما ساعد بشكل كبير على زيادة المساحة.وتابع نقيب الزراعيين أن جزء كبير من المساحات المزروعة من الأرز تروى بالموارد الزراعية دون الحاجة إلى استخدام مياه أو الإسراف بها.كما أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أنه تم إستنباط أصناف جديدة بما يعرف "بالأرز الجاف" وقد ساهم في زيادة المساحة المزروعة هذا العام لأكثر من مليون فدان مؤكدا أن النقص الذي كان العام الماضي تسبب في غضب الفلاحين.وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن قرار زيادة مساحة الأرز قرار صائب من جميع النواحي حيث أنه يساعد على الإكتفاء الذاتي محليا من زراعة الأرز ويوفر الأموال مشيرا إلى أنه كان يتم نفق الكثير من الأموال في إستيراد الأرز.وتابع نقيب عام الفلاحين أنه نحن كفلاحين سعداء بهذا القرار ونقدم الدعم الكامل له ونسانده وسوف نعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة المساحة المزروعة لأكثر من ذلك.بينما أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أن السياسة الزراعية واضحة في الأرز حيث كان العام الماضي تم زراعة ما يقرب من 700 ألف فدان ولكن النجاح في إستنباط أصناف جديدة مقاومة للحرارة وترشد في إستهلاك المياه زادت تلك المساحة لأكثر من مليون فدان.وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الأرز يعد من المحاصيل الإستراتيجية الهامة بالنسبة للمواطنين مشيرا إلى أنه يتمنى أن تكون تلك الزيادة في المساحات المزروعة تساعد في تغطية الإستهلاك محليا أو على الأقل يتم توفير نسبه منه للتصدير ليعود بعائد كبير على الدولة والفلاح.وتابع رئيس إتحاد الفلاحين أن الأرز غير مستهلك للمياه مؤكدا على انه يجب التقليل في مساحة الموز على سبيل المثال لأنه يستهلك كميات أكثر من المياه.