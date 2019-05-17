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برلمان

برلماني: قضية الزيادة السكانية تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة

الجمعة 17/مايو/2019 - 01:01 ص
النائب سامى المشد
النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن المجلس القومى للسكان عليه عبء كبير خلال الفترة المقبلة للحد من ظاهرة الزيادة السكانية التى تلتهم التنمية، مشيرا إلى أن قضية الزيادة السكانية تحتاج إلى تكاتف الجهود من جانب مؤسسات الدولة.

وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لا بد من وجود تنسيق من جانب المجلس القومى للسكان مع وزارة الصحة بهدف تقديم برامج توعية بخطورة الزيادة السكانية من خلال تسليط الضوء عليها فى وسائل الإعلام ودور العبادة.

وطالب أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة أن يكون لوزارة الصحة دور فى توفير وسائل منع الحمل من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، بهدف التقليل من الزيادة السكانية التى تلتهم التنمية.

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