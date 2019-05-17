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مرأة

4 وصفات لعلاج تشقق الشفاه بالصيام..اختاري المناسب

الجمعة 17/مايو/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قد يصاب العديد من تشقق الشفاه وخاصه في شهر رمضان بسبب ساعات الصيام الطويله ونقص السوائل من الجسم ،وقدمت خبيرة التجميل سها ابو العلا خلطات ممكن صنعها في المنزل بثلاث طرق :


1- تدهن الشفاة مدة ثلاثة أيام , إما بزيت العود أو دهن اللوز الحار أو هما معا.
2- تدهن الشفاة بدهن اللوز المر يوميا مضافا إليه دهن الورد
3-تدهن الشفتان بماء مغلي البابونج
4- تطلى الشفاة المشقوقة ببياض البيض ينفعها جيدا

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