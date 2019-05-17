من أجل المتعة.. ممرض ألماني يقتل 100 مريض

في واقعة تقشعر لها الأبدان، تسبب ممرض ألماني في مقتل 100 مريض في أحد المستشفيات بمقاطعة أولدنبورج.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اعترف نيلز هوجيل، الذي أطلق عليه اسم "ملاك الموت"، بإعطاء العشرات من مرضى العناية المركزة جرعات زائدة من المخدرات لأنه يستمتع بلحظة محاولة إعادة تنشيطهم في اللحظة الأخيرة.



وأضافت الصحيفة أن ممثلي الادعاء يريدون أن يحكم على هوجيل بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل، ووصفوه بأنه أسوأ قاتل متسلل في التاريخ.



وقال المدعي العام لمحكمة ولاية سكسونيا السفلى في أولدنبورج إن هوجيل متهم في 97 جريمة قتل، أي أقل من 100 حالة، حيث تعذر إثبات ثلاث قضايا.





ومع ذلك، يعتقد بعض المحققين أن هوجيل ربما يكون قد قتل مئات آخرين عن طريق حقنهم بالعقاقير المميتة أثناء فترة حياته العملية بين عامي 2000 و2005 في عيادات في أولدنبورج وديلمنهورست القريبة.



وأدلى طبيب نفسي بشهادته في المحكمة، حيث قال إن هوجيل يعاني من اضطراب في الشخصية النرجسية، لكن يمكن اعتباره مسؤولًا بالكامل عن جرائمه.









