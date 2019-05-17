عضو مجلس البيطريين: رفض أمريكا استيراد الكلاب من مصر يعد فضيحة عالمية

قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس لجنة الأدوية والشركات، أنه لا توجد صفة رسمية لتصدير الكلاب إلى الخارج، مضيفًا أنها تكون ممتلكات شخصية للمسافرين.



وأكد العبد، في تصريحات لصدى البلد، أن الخطورة تكمن في انتشار الأوبئة وخاصة داء الكلب، الذي ينتقل إلى الإنسان ويصيبه بنوبات سعار وتشنجات تؤدي إلى الوفاة، مشيرًا إلى أن أمريكا تمتنع عن استيراد الكلاب من مصر لاكتشاف 3 حالات لداء الكلب.



وأوضح عضو المجلس، أن أمريكا ترفض حتى الكلاب ذات السلالات الأجنبية القادمة من مصر، أو حتى القادمة من الخارج و مكثت فيما أكثر من 6 أشهر، ولدخولها الولايات الأمريكية مرة أخرى، يتم مخاطبة الجهات المعنية ومن المستحيل أن تعطي الموافقة.



وأشار رئيس لجنة الأدوية والشركات، إلى أن ما يحدث الآن بهذا الشأن فضيحة عالمية سندفع ثمنها بالعملة الصعبة، مضيفًا أن الأجانب وخاصة الأمريكان يحبون الحيوانات الأليفة من الكلاب لها أهمية ومكانة كبير والتي وصل عدد الحيوانات إلى 400 مليون حيوان أليف.



وأضاف العبد، أن هناك قصورا في أداء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإدارة الحجر البيطري، والصحة العامة، والشهادات الصادرة من مديريات الحجر بالمطارات والموانئ بها أخطاء، مضيفًا أن الحيوانات تخرج من مصر غير محصنة تحصين جيد ومطابق للمواصفات العالمية.