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حوادث

إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة بين أهالي البساتين بسبب فتاة

الجمعة 17/مايو/2019 - 12:53 ص
الشرطة المصرية
الشرطة المصرية
محمد صبرى
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة وقعت بين مجموعة من أهالى منطقة البساتين، ما تسبب فى إصابة ٨ أشخاص من طرفي المشاجرة بإصابات متفرقة، تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة للتحقيق.

وكان المقدم علي فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة بين عدد من الأهالى بدائرة القسم.

وجرى توجيه معاوني المباحث وقوة أمنية من مباحث القسم الذين تمكنوا من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة في الواقعة، وتبين أن سبب المشاجرة وقعت بسبب معاكسة فتاة.

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