مفتي الجمهورية: هناك ذنوب لا يكفرها الصوم والصلاة والحج.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن هناك ذنوب لا يكفرها الصوم والصلاة والحج، ولكن يكفرها السعي على الأبناء.



وأضاف علام، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه لا فصل نهائيًا بين الأمر الشرعي بالصلاة والزكاة والعبادة، والأمر الشرعي بالسعي في الأرض، مشيرًا إلى أن جميع التخصصات العلمية من صيدلة وطب وهندسة وفيزياء وكيمياء وزراعة وغيرها مطلوبات شرعية وليست علومًا دنيوية فقط، وتمثل في الفقه الإسلامي فروض كفاية أي واجب على المجتمع إيجادها لنفع البشرية.



وأوضح، أن عمارة الأرض تكون كل ما هو نافع وصالح للبشرية، وكل ما يؤدي لنفع عام للبشرية، منوها أن تعلم الإنسان وحصوله على أعلى الدرجات العلمية، لم يكن نفعه قاصرًا على نفسه، وهو بذلك يعمر الأرض، مستدلًا على ذلك بالدكتور أحمد زويل وعلماء الفيزياء والكيمياء والطب وغيره.



واستدل المفتي، بقوله سبحانه وتعالى: " وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"، يتعارض مع عمارة الأرض نظرة قاسمة وقاصرة للغاية، فجميع التكاليف الشرعية جاءت كحركة عمران داخلية داخل الإنسان، وهي عبادة محضة بلا شك؛ لكنها مقدمات لنتائج أن الإنسان سينطلق من خلال النفس الذي تطهرت وارتقت لتمثيل حركة عمران في هذا الكون، فالله سبحانه وتعالى يقول: " هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا"، واستعمركم أي طلب منكم عمارة الأرض.