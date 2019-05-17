طلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن تخصيص الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية داخل المدن الجديدة

قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بشأن آليات تخصيص الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية داخل المدن الجديدة.



وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه تقدم بطلب الإحاطة بسبب وجود أراض تباع بالأمر المباشر، متسائلا عن الآليات التى تمت على أساسها بيع هذه الأراضى وتم تقييمها.



وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن آليات بيع الأراضي داخل المدن الجديدة تختلف من مكان لمكان آخر، كما أن تسعيرها يختلف من مدينة لأخرى.

