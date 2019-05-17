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ديني

دار الإفتاء توضح كيفية التعامل مع الأطفال في المساجد

الجمعة 17/مايو/2019 - 12:56 ص
دار الإفتاء توضح
دار الإفتاء توضح كيفية التعامل مع الأطفال في المساجد
محمد شحتة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن اصطحاب الأطفال المميزين إلى المساجد مستحبٌّ شرعًا، من أجل تعويدهم على الصلاة.

وتابعت الإفتاء في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اصطحاب الأطفال المميزين إلى المساجد مستحبٌّ شرعًا، لما في ذلك من تعويدهم على الصلاة، وتنشئتهم على حب الأجواء الإيمانية، مع الحرص على تعليمهم الأدب، ونهيهم عن التشويش على المصلين أو العبث في المسجد، على أن يكون ذلك بالرفق والرحمة".

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