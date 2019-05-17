دار الإفتاء توضح كيفية التعامل مع الأطفال في المساجد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن اصطحاب الأطفال المميزين إلى المساجد مستحبٌّ شرعًا، من أجل تعويدهم على الصلاة.



وتابعت الإفتاء في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اصطحاب الأطفال المميزين إلى المساجد مستحبٌّ شرعًا، لما في ذلك من تعويدهم على الصلاة، وتنشئتهم على حب الأجواء الإيمانية، مع الحرص على تعليمهم الأدب، ونهيهم عن التشويش على المصلين أو العبث في المسجد، على أن يكون ذلك بالرفق والرحمة".