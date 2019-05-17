الإمام الأكبر في حديثه على الفضائية المصرية: البساطة في المعيشة تؤدي إلى استقرار الأسرة.. ولا يصح للزوجة الأخذ من مال زوجها دون إذنه إلا في موردين.. وعليها خفض الصوت في الحديث مع زوجها

الإمام الأكبر في حديثه على الفضائية المصرية:

البساطة وعدم المبالغة فى تكاليف المعيشة يؤديان إلى استقرار الأسرة

لا يصح للزوجة الأخذ من مال زوجها دون إذنه إلا في موردين

على الزوجة أن تلتزم خفض الصوت في الحديث مع زوجها

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن من حقوق الزوج على زوجته أن تحفظه في ماله، فلا يصح أن تأخذ من ماله دون إذنه إلا في موردين، المورد الأول: أن يكون بخيلًا وتحتاج إلى الإنفاق على نفسها وأولادها، فتأخذ ما يكفيها من ماله بالمعروف ولا تأخذ أكثر مما ينبغي، والمورد الثانى: أن تتصدق بالمعروف، وفي هاتين الحالتين لا تكون الزوجة قد سلبت حق الزوج في حفظ ماله.وتابع فضيلته خلال برنامجه الرمضاني على التلفزيون المصري "حديث شيخ الأزهر", إن من حقوق الزوج كذلك أن تتزين له الزوجة وأن يراها في أجمل صورة، وحق «حسن التبعل» ويعني حسن التودد والتحبب إلى زوجها، مستشهدًا فضيلته بحديث أسماء بنت يزيد «وافدة النساء» التي قالت لرسول الله ﷺ «إنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة، والجماعات، وعيادة المرضى، وشهود الجنائز، والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله...» فرد عليها نبي الإسلام ﷺ: «انصرفي أيتها المرأة، وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها، وطلبها مرضاته، واتباعها موافقته، تعدل ذلك كله». ذهبت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارًا.ودعا شيخ الأزهر الزوجة إلى بث روح التجديد في الملبس والمأكل والمشرب وترتيب الأثاث داخل المنزل، لكسر الرتابة والروتين اليومي، وإسعاد زوجها، مع الالتزام بالبساطة وعدم المبالغة حتى لا يكون ذلك تكلفة ثقيلة على تكاليف معيشة الأسرة، والالتزام بخفض الصوت عند الحديث مع الزوج، وكل هذه الأفعال تنعكس بقوة على استقرار الأسرة وتقوية الروابط بين الزوج والزوجة، لافتًا فضيلته إلى أن هذا التركيز على تناول أحوال الأسرة في الإسلام يأتي انطلاقًا من أهمية هذا الموضوع، وخاصة في الظروف الحالية التي تتعرض لها الأسرة إلى ما يشبه الهدم والتدمير، وكذلك من أجل بيان حقوق كل من الزوج والزوجة تجاه بعضهما بعضًا.ويذاع برنامج فضيلة الإمام الأكبر يوميا في الساعة 6:15 مساء على الفضائية المصرية طوال شهر رمضان المبارك، ويناقش البرنامج عددًا من قضايا الأسرة المسلمة، والحقوق التي أقرها الإسلام للزوج والزوجة، وكيفية الحفاظ على الكيان الأسري كأساس لبناء مجتمع إنساني سليم.