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رياضة

عبد الحفيظ يفتح النار على مخرج مباراة الأهلي وإنبي .. فيديو

الجمعة 17/مايو/2019 - 01:17 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، إن المرحلة الحالية تحتاج إلى تركيز عالي جدًا، و"وضع طبيعي أن نقلق على الفوز".

وأضاف عبد الحفيظ خلال تصريحاته على فضائية اون سبورت، إن فوز الأهلي على انبي كان مهم جدًا، وأداء الفرق الكبيرة يكون مثل الرسم البياني خلال المباراة ونحتاج إلى 7 أو 9 نقاط لكي نحقق بطولة الدوري، ولكن هدفنا الأساسي حصد 9 نقاط".

وأكمل: "هذه المرحلة تحتاج إلى القلب والعقل لكي لا يكون هناك أخطاء تؤثر على الفريق، ولا أعرف من هو مخرج مباراة اليوم".

وواصل منتقدًا الإخراج: "من الممكن أن تكون المخرجة إيناس عثمان لأنها هي التي لا تذيع مثل هذه الكرات، أرى أن هناك ضربتين جزاء خلال المباراة للأهلي".

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