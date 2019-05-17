محمد يوسف يعدد مكاسب الأهلي بعد الفوز على إنبي

أبدى محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إنبي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ30 في بطولة الدوري العام.



وقال يوسف، إن الهدف الثاني للفريق جاء متأخرًا لكن الأهم أن الأهلي حصل على الثلاث نقاط، وتخطى محطة جديدة في مشواره بالبطولة نحو الفوز باللقب.



وشدد المدرب العام للأهلي، على أن تغييرات التي يجريها الجهاز الفني خلال المباريات بشكل عام تستهدف تفعيل الشق الهجومي، من أجل موصلة الاستحواذ على الكرة وتشكيل خطورة على مرمى المنافسين.



وأكّد محمد يوسف، أن هناك العديد من المكاسب التي حققها الأهلي من مباراة إنبي؛ أهمها الفوز بالنقاط الثلاث، وتسجيل مروان محسن وحسين الشحات هدفي المباراة ومواصلة ظهور وليد سليمان.



وأشار المدرب العام، إلى أن الجهاز الفني أغلق ملف مباراة إنبي ليبدأ التركيز في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي، وهو ما اعتاد عليه الجهاز عقب كل مباراة خلال مشوار الفريق في الدوري.