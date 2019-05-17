تعرفي على طرق التغذية السليمة لأبنائك خلال الامتحانات

تغذية أولادنا مهمة صعبة وخصوصآ فترة الامتحانات فلابد من الاهتمام بتغذيتهم، ومن أجل تغذية صحية ومفيدة نصحت دكتورة التغذية مها عاطف أولياء الأمور بالآتي:-



١- احرصي دائمًا على استخدام الفواكه الطازجة لصنع عصائر ومشروبات مفيدة لأولادك.



٢- استخدمي الأعشاب الطبيعية لصنع مشروبات دافئة وابتعدي عن المشروبات التي تحتوي على كافيين أو المنبهات مثل المشروبات الغازية والقهوة لأنها تسبب الأرق والتوتر.



٣- احرصي دائما على صنع المشروبات الطبيعية التالية:

الموز ويمكن إضافة اللبن له.

الفراولة.

الليمون.

الينسون.

الزنجبيل.



٤- يجب الحرص على إعطائهم البقوليات مثل:

العدس والفول لاحتوائهم على السيلينيوم المضاد للأكسدة وحمض الفوليك والحديد.



٥- يجب الحرص على إعطائهم المكسرات النيئة لانها تزيد الانتباه والتركيز مثل:

عين الجمل واللوز والفول السوداني والفستق.



٦- يجب الإكثار من الأسماك الدهنية لأنها مصدر جيد لأحماض «الأوميجا 3»، والتي لها دور هام في الحفاظ على وظائف المخ، والحفاظ على التركيز، لذا فهي مفيدة للأولاد في فترة الامتحانات وامثلة الأسماك الدهنية:

سمك السلمون والتونة والسردين والماكريل.