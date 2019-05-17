الحكومة الفنزويلية: اقتحام مقر سفارة البلاد في واشنطن انتهاك للقانون الدولي

أدانت الحكومة الفنزويلية اقتحام مقر سفارتها في العاصمة الأمريكية واشنطن.



وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية مساء أمس الخميس إن اقتحام مقر سفارة كاراكاس في العاصمة الأمريكية واشنطن يعد انتهاكا للقانون الدولي، مؤكدا أنها سترد حسب ما يقضي به القانون الدولي وأمام المحاكم الدولية.



وكانت الشرطة الأمريكية قد اقتحمت - في وقت سابق اليوم - السفارة الفنزويلية في واشنطن، لاعتقال ناشطين مؤيدين لرئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو.