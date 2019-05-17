هل يشن ترامب حربا ضد إيران؟.. دعوات إلى الولايات المتحدة للتعلم من خطأها التاريخي في العراق.. الكونجرس يمكنه حجب التفويض بشن هجوم.. وتحرك مطلوب من أوروبا للحيلولة دون انفجار الموقف

ترامب وعد في حملته الانتخابية بتحجيم نشر القوات الأمريكية في الخارج

الإدارة الأمريكية تكشف عن خطط لإرسال 120 ألف عسكري إلى الشرق الأوسط

نيويورك تايمز تدعو إلى فتح حوار بين العلماء وقادة الرأي من إيران وأمريكا وأوروبا

وسائل الإعلام الأكثر مصداقية روجت لكذبة أسلحة الدمار الشامل في العراق



ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن حربًا يمكن أن تشتعل في أي لحظة الآن في الخليج العربي، إما بسبب السياسات المتهورة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو بسبب أي هجوم غير محسوب تنفذه إيران.



وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء الماضي، سحب الموظفين غير الأساسيين في بعثتها الدبلوماسية بالعراق، وقبلها كان الجيش الأمريكي قد أرسل حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية إلى الخليج العربي.



وبالتزامن مع إعلان إيران تخفيض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، كشفت إدارة ترامب عن خطط لإرسال 120 ألف عسكري إلى الشرق الأوسط حال اندلاع الحرب.



وعلقت الصحيفة بأن الحرب بالرغم من ذلك ليست قدرًا محتومًا، فقد كان جزءًا أساسيًا من دعاية ترامب الانتخابية قائمًا على إعادة الجنود الأمريكيين بالخارج إلى وطنهم، لا إرسال المزيد منهم إلى مناطق التوتر.



لكن حتى بافتراض صدقية احتمالات الحرب، فإن أعداد العسكريين التي كشفت واشنطن عن احتمالات إرسالهم إلى الشرق الأوسط غير كافية على الإطلاق، فالدرس الذي تعلمته الولايات المتحدة يؤكد أن حروب الشرق الأوسط لا تنتهي بسهولة، وليس من المضمون تحقيق الأغراض المستهدفة منها.



وأضافت الصحيفة أن الطريقة المثلى لتجنب الحرب هي فتح حوار مع إيران، خاصة وأن ترامب أعرب أكثر من مرة عن رغبته في ذلك، ويمكن لمفاوضات تبادل أسرى لإرجاع المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران أن تفتح قناة اتصال مناسبة، لكن من المستبعد أن ينعقد لقاء قمة على مستوى رئيسي البلدين ما لم تعد الولايات المتحدة إلى التوقيع على الاتفاق النووي مرة أخرى، بيد أن هذا الاحتمال مستبعد بدوره.



وأوضحت الصحيفة أن من بين العوامل المساعدة على تجنب الحرب أن الكونجرس وحلفاء الولايات المتحدة وأطراف أخرى يمكن أن تتدخل للحيلولة دون تصعيد التوتر إلى درجة الانفجار.



وبالرغم من أن إجماع الحزبين الديمقراطي والجمهوري على أمر ما شيء نادر الحدوث، فإن الحذر بشأن إرسال قوات أمريكية إلى الخارج بات نقطة اتفاق بين الحزبين.



ودعت الصحيفة الكونجرس إلى عدم تفويض الإدارة الأمريكية بشن حرب ضد إيران، حيث من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على تخصيص تمويلات لقانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2020 الأسبوع المقبل، وهي فرصة سانحة لتقييد استخدام مخصصات وزارة الدفاع لشن حرب جديدة.



وقالت الصحيفة إنه يتعين على نواب الكونجرس المعارضين للحرب ضد إيران تذكير الأمريكيين بأن تفويض الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن باستخدام القوة ضد الرئيس العراق الراحل صدام حسين، والذي تم تسويقه في حينه باعتباره مجرد أداة للضغط الدبلوماسي، انتهى إلى شرعنة غزو العراق.



وأضافت الصحيفة أن هناك وسائل أخرى لتشجيع النهج السلمي في الشرق الأوسط، وبينها فتح حوار بين العلماء وقادة الرأي من إيران والولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى بالمنطقة.



ودعت الصحيفة الكونجرس أيضًا إلى دعوة وزراء خارجية ودفاع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، باعتبارها دولًا موقعة على الاتفاق النووي، للإدلاء بشهاداتهم حول ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي، واعتماد الدبلوماسية أداة أساسية للحوار مع إيران بدلًا من الحرب.



وتابعت الصحيفة أن على أوروبا أن تبذل جهدًا مع إيران لضمان عدم انسحابها من الاتفاق النووي، ومن ذلك ضخ استثمارات في السوق الإيرانية وتقيم مساعدات إنسانية للمساعدة في تخفيف أثر العقوبات الأمريكية على إيران.



وأخيرًا فإن على وسائل الإعلام داخل الولايات المتحدة وخارجها شن حملة لكشف حقائق ما يجري بين واشنطن وطهران، من أجل تجنب تكرار الخطأ الفادح قبل حرب العراق، عندما راحت وسائل الإعلام - حتى أكثرها مصداقية - تردد مزاعم الإدارة الأمريكية حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، والتي تبين مدى زيفها بعد فوات الأوان.



وختمت الصحيفة بأن كل هذه المقترحات قد لا تمنع مع ذلك مستشار الأأمن القومي الأمريكي جون بولتون من المضي في محاولة تغيير النظام الحاكم في إيران بالقوة إن اقتضى الأمر، وربما حتى يرى ترامب نفسه أن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران قد يعزز فرص فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020، لكن بالنظر إلى مدى فداحة عواقب الحرب ضد إيران، حتى على الأمن القومي الأمريكي نفسه، فلا يجب السماح بنشوب هذه الحرب من البداية.