رضا عبد العال: خالد جلال تعرض للظلم في تجربته مع الزمالك

قال رضا عبد العال، لاعب النادي الزمالك الأسبق، إن "خالد جلال ظلم في تجربته مع الزمالك".



وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعرض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "خالد جلال لو كان مدرب الزمالك دلوقتي كان حصل على الدوري والبطولة العربية، وفكرة على أعلى مستوى".



وتابع: "خالد جلال شخصيته قوية جدًا، وحصل على الكأس مع الزمالك، لأنه سيطر على لاعبي الفريق، وشكمهم بمعنى أصح"، مشيرًا إلى أن "أفضل لاعب في مصر صالح جمعة على الرغم أنه يلعب ـ30 % من جهد، وبعده عبد الله السعيد، ويليه كهربا وفرجاني ساسي".