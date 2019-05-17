ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

أغان وأنشودات دينية في أمسية رمضانية بنادي المنيا بالتعاون مع قصر الثقافة

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:47 ص
صورة من الأمسية الرمضانية
صورة من الأمسية الرمضانية
ايمن ر ياض
نظم نادي المنيا الرياضي، مساء أمس الخميس، أمسية رمضانية بالتعاون مع قصر الثقافة.

وشهدت الأمسية قيام الفرقة القومية لكورال أطفال ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي بغناء العديد من الأغاني والأنشودات الدينية، وسط تفاعل أعداد كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية وأطفالهم.

من جهتها، أكدت الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس الإدارة ومشرف النشاط الاجتماعي والثقافي خلال كلمتها في افتتاح الأمسية على أهمية تلك الأمسيات، وأثرها الإيجابي للأطفال والنشء، وحرص المجلس على تنظيمها بصفة دورية في المناسبات المختلفة، مقدمةً الشكر لجميع الحضور.

ترشيحاتنا

خبير تحكيمي: هدف الأهلي الأول صحيح.. والأحمر لا يستحق ركلة جزاء

الزعيم زعيم .. محمد عادل إمام يحتفل بعيد ميلاد والده بكلمات مؤثرة .. فيديو

محمد فؤاد يشعل خيمة ليالي الميرلاند بحضور كامل العدد.. صور

مروان محسن يسجل هدفا عالميا في شباك إنبي .. فيديو

شهيد لقمة العيش.. بوردة موبايل تنهي حياة إسلام داخل محل عمله بالشرقية.. تفاصيل مثيرة

شاهد.. رد فعل خالد مرتجي عقب الهدف الثاني لـ الأهلي أمام إنبي

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد فؤاد يشعل خيمة ليالي الميرلاند بحضور كامل العدد.. صور

أفضل طرق للف الحجاب بدون دبابيس في الصيف.. صور

لماذا تقترب أسماك القرش من الشاطئ بكثرة في الصيف.. عالم بيئي يجيب