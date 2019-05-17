أغان وأنشودات دينية في أمسية رمضانية بنادي المنيا بالتعاون مع قصر الثقافة

نظم نادي المنيا الرياضي، مساء أمس الخميس، أمسية رمضانية بالتعاون مع قصر الثقافة.



وشهدت الأمسية قيام الفرقة القومية لكورال أطفال ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي بغناء العديد من الأغاني والأنشودات الدينية، وسط تفاعل أعداد كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية وأطفالهم.



من جهتها، أكدت الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس الإدارة ومشرف النشاط الاجتماعي والثقافي خلال كلمتها في افتتاح الأمسية على أهمية تلك الأمسيات، وأثرها الإيجابي للأطفال والنشء، وحرص المجلس على تنظيمها بصفة دورية في المناسبات المختلفة، مقدمةً الشكر لجميع الحضور.