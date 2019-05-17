برلمانى يطالب بتنظيم مؤتمرات تثقيف صحية للتوعية بخطورة مشكلة الزيادة السكانية

قال النائب حاتم عبد الحميد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن المجلس القومى للسكان عليه عبء كبير فى تنظيم النسل والاهتمام بقضية أطفال الشوارع والمخدرات لهم لها من تأثير سلبى على مجتمعنا، مشيرا إلى أن هذا المجلس لا يقوم بدوره على أكمل وجه.



وأكد عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا نحتاج إلى دور أقوى من المجلس القومى للسكان ، بحيث يهتم بالوقاية والتوعية بخطورة مشكلة الزيادة السكانية ، ومن خلال إذاعة إعلانات توعية وتثقيف للحد من هذه المشكلة الخطيرة.



وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى ضرورة ان يركز دور المجلس القومى للسكان على تنظيم مؤتمرات تثقيف صحية للتوعية بخطورة مشكلة الزيادة السكانية ، وتعرف السيدات فى القرى والنجوع بمدى خطورة الزواج المبكر وتأثيره على صحتهم.



وكانت قد وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس الخميس، على مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للسكان المقدم من بعض النواب والذي ينص علي استقلال المجلس وتبعيته لرئاسة الجمهورية.



وعدلت اللجنة بعض البنود في مشروع القانون ووافقت على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار التي كانت تنص على نقل العاملين في المجلس القومي للسكان إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، لتنص على نقل بعض العاملين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.



وعدلت اللجنة أيضًا في نص المادة الثالثة التي تنص على اشتراطات عضوية المجلس، بحيث لا يكون رئيس المجلس أو أي عضو به أعضاء في الحكومة، أو في مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ.

