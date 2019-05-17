بلطجي يحاول الزواج من حلا شيحة في الحلقة الحادية عشرة من مسلسل زلزال

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل " زلزال " تطورات أبرزها أبلغت أمل والتي تجسدها هنادي مهنا "زلزال" والذي يجسده الفنان محمد رمضان أن الدكتور عبد الرحيم يطلبها للزواج.



أيضا طلبت أمل من زلزال أن يطلبها للزواج من خليل بيه والذي يجسد دوره ماجد المصري.



طلب حسام وردة، بلطجى الموقف، من صافي والتي تجسد الدور هلا شيحة أن تتزوج منه فهو الوحيد القادر على حمايتها وجعلها سيدة الموقف كله.



مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سنيرجى، وبطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصرى، ونسرين أمين، ومنى عبد الغنى، وهنادى مهنى، وحسام داغر، ومصطفى منصور، ويوسف عثمان، وآية هلالى، وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين.



وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه المشتري حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.