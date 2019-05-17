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رياضة

أنا صاحب الكورة ... تحليل فنى لفوز الأهلي على إنبي بهدفين فى الدوري الممتاز .. فيديو

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:45 ص
لاعبو الفريق الأول
لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
محمد رشاد
انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام ضيفه إنبي بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ30 من الدوري الممتاز.

ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة"، تحليلًا فنيًا لمباراة الأهلي وإنبي، التي شهدت فوز الأهلي 2-0 سجل الأهداف كلا من حسين الشحات ومروان محسن، ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى النقطة 73، ويقترب خطوة كبيرة من حصد الحفاظ على لقب الدوري الممتاز.

ويتناول التحليل، أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها الأورجوياني "مارتن لاسارتي"، المدير الفني للنادي الأهلي، و علي ماهر"، المدير الفني لفريق انبي.

ويعبر البرنامج فى إحدى فقراته عن رأي وحال الجمهور الأهلاوي فى الشارع المصري عقب المباراة الدرامية.

ويقدم برنامج "أنا صاحب الكورة" المحلل محمد شوقى، الذى نجح فى خطف كل الأنظار إليه عبر السوشيال ميديا.

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