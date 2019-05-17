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فن

مسرح الضمة ينظم لأول مرة حفلا فلكلوريا للفنانة سارة الراوي 24 مايو

الجمعة 17/مايو/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
شيري نبيل
ينظم مسرح الضمة التابع لمركز المصطبة للموسيقى الفلكلورية لأول مرة حفلا غنائيا للفنانة سارة الراوي يوم 24 مايو الجاري، ضمن احتفالات ليالي رمضان المبارك.

وتقدم سارة الراوي في حفلها الأول بالضمة، باقة من أشهر أغاني الفلكلور الصعيدي والفلاحي والبدوي من أبرز تلك الأغاني "داري جمال العين"، و"عند السوجي"، و"على ورق الفل دلعني"، و"تحت الشباك"، و"موالي"، و"ياما دقت".

سارة الراوي فنانة شعبية تميزت بتقديم الفلكلور المصري بجميع أشكاله، وهى بدوية الأصل من محافظة الإسماعيلية ونشأت في الصحراء وتتلمذت على يد الفنانة الكبيرة فاطمة سرحان وعمالقة الفن الشعبي أمثال الفنانة جمالات شيحة.

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