النواب يحاصرون 6 وزراء بطلبات إحاطة أمام البرلمان..نائب:هيئة التنمية الصناعية ليس لها أى دور فى التنمية..وبرلمانى:بيع الأراضي داخل المدن الجديدة يتم بالأمر المباشر

طلب إحاطة لوزير التجارة بشأن دور هيئة التنمية الصناعية

طلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن تخصيص الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية داخل المدن الجديدة

طلب إحاطة بشأن المغالاة فى ثمن تقنين الأراضي الزراعية في الشرقية



شهدت الساعات القليلة الماضية تقديم عدد من النواب طلبات إحاطة لوزراء الصناعة والتجارة والإسكان والتنمية المحلية والزراعة والتخطيط والمالية بشأن سوء الخدمات فى عدد من المحافظات، حيث تم توجيه طلبات الإحاطة بشأن حقيقة دور هيئة التنمية الصناعية وتخصيص الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية داخل المدن الجديدة بالأمر المباشر ، بالإضافة إلى طلب إحاطة اخر بشأن المغالاة فى ثمن تقنين الأراضى الزراعية فى الشرقية.



فى البداية قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة بشأن دور هيئة التنمية الصناعية.



وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هيئة التنمية الصناعية ليس لها أى دور فى الصناعة، لكنها تعيق الصناعة والتنمية، ما يؤثر على الصناعة فى مصر.



وأكد أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أننا فى حاجة إلى سؤال وزير الصناعة عن أهمية هيئة التنمية الصناعية وماهو الدور الذى تقوم به؟.



وقال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان بشأن اليات تخصيص الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية داخل المدن الجديدة.



وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه تقدم بطلب الإحاطة بسبب وجود أراضى تباع بالأمر المباشر ، متسائلا عن الآليات التى تمت على أساسها بيع هذه الأراضى وتم تقييمها.



وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن اليات بيع الأراضى داخل المدن الجديدة تختلف من ممكان لمكان اخر ، كما أن تسعيرها يختلف من مدينة لاخرى.



وقال النائب رائف تمراز ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة لوزراء التنمية المحلية والزراعة والتخطيط والمالية بشأن المغالاة فى ثمن تقنين الأراضى الزراعية التابعة لهيئة التعمير وأملاك الدولة وأراضى السكن فى محافظة الشرقية.



وأشار تمراز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الأراضى التى يوجد بها مغالاة فى ثمن تقنينها مركز الحسينية وصان الحجر ومنشية عمر والصالحية الجديدة وفاقوس ومركز أولاد صقر وكفر صقر.



وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن سعر أراضى السكن المقيم عليها الفلاحين ارتفع سعر المتر فيها إلى 1200 جنيه ، بينما وصل سعر فدان الأرض الزراعية من 250 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه للفدان.

