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محافظات

تسليم 500 فدان لشركتين استثماريتين بباريس الوادي الجديد

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:43 ص
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، عن تسليم 500 فدان لشركتين استثماريتين لإقامة مشروعات زراعية متكاملة.

أكد يوسف مرزوق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، تسليم الأراضي بواقع 200 فدان لإحدى الشركتين والأخرى 300 فدان، وذلك للبدء في إقامة المشروعات الزراعية باستخدام أحدث وسائل وطرق الري الحديث، مشيرا إلى أن إقامة مثل هذه المشروعات تساهم في دفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

يأتي ذلك ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد للتوسع في الرقعة الزراعية على أرض المحافظة.

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