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مرأة

مواليد 17 مايو ..اعرف شخصيتك في علم الأرقام

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:31 ص
صدى البلد
ريهام قدري
لكل شخصية صفات تميزه عن غيره وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد إذا كنت مولودا في يوم 17 مايو فإن ذلك يعني أنك طموح ومحدد وتملك كل الطاقة والإصرار لإثبات نفسك وفرض نفوذك.

كما أن مواليد هذا اليوم لديهم رشاقة اجتماعية ولديهم ولع بالسفر والرحلات.

وقدمت فؤاد نصيحة لهؤلاء الأشخاص: هذا العام مناسب للابتعاد عن الأضواء ولعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.
وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.

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