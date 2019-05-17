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حوادث

حبس شخص بحوزته 630 ألف قطعة ألعاب نارية بالجمالية

الجمعة 17/مايو/2019 - 04:03 ص
صدى البلد
رامى المهدي
قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته 630 ألف قطعة ألعاب نارية.

وكانت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية قد تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص (تاجر - مقيم بالجيزة) حال تواجده داخل مخزن (مستأجر) كائن بدائرة القسم وعُثر بداخله على ( عدد 630 ألف صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع ) .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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