حبس شخص بحوزته 630 ألف قطعة ألعاب نارية بالجمالية

قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته 630 ألف قطعة ألعاب نارية.



وكانت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية قد تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص (تاجر - مقيم بالجيزة) حال تواجده داخل مخزن (مستأجر) كائن بدائرة القسم وعُثر بداخله على ( عدد 630 ألف صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع ) .



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

