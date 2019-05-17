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محافظات

الزملوط: الانتهاء من الأحوزة العمرانية قبل يوليو المقبل

الجمعة 17/مايو/2019 - 04:20 ص
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لبحث عدد من الملفات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمحافظة.

وصرح الزملوط، أنه جري خلال اللقاء الإتفاق علي بدء شركة مياه الشرب والصرف الصحى أعمالها بالمحافظة في الأول من يوليو القادم، وحل مشكلة بعض محطات مياه الشرب المتوقفة.

وأضاف، أنه جرت مناقشة سبل دفع العمل والإنتهاء من الطرق التي تنفذها جهاز التعمير بالمحافظة والإعلان عن الشروط الجديدة للإسكان الاجتماعي وإنشاء منازل ريفية بديلة لوحدات الإسكان الاجتماعي بالقرى للحد من الهجرة من الريف للمدن.

أكد الزملوط، أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض لصالح المحافظة بمدينة الشروق، لإقامة مبني خدمي وإداري والانتهاء من إجراءات الأحوزة العمرانية قبل بداية يوليو المقبقي الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، وذلك لبحث عدد من الملفات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمحافظة.

وصرح أنه جري خلال اللقاء الاتفاق علي بدء شركة مياه الشرب والصرف الصحى أعمالها بالمحافظة في الأول من يوليو القادم، وحل مشكلة بعض محطات مياه الشرب المتوقفة.

كما أضاف، أنه جرت مناقشة سبل دفع العمل والإنتهاء من الطرق التي تنفذها جهاز التعمير بالمحافظة والإعلان عن الشروط الجديدة للإسكان الاجتماعي وإنشاء منازل ريفية بديلة لوحدات الإسكان الاجتماعي بالقرى للحد من الهجرة من الريف للمدن كما أكد الزملوط الموافقة على تخصيص قطعة أرض لصالح المحافظة بمدينة الشروق، لإقامة مبني خدمي واداري.

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