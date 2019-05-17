إلهام شاهين للزعيم في عيد ميلاده:ربنا يطول في عمرك ويخليك لينا

بعثت الفنانة إلهام شاهين رسالة إلى الفنان القدير عادل إمام فى عيد ميلاده، كل سنة وأنت طيب رينا يطول في عمرك يا زعيم .



أضافت في تصريح لصدي البلد : شاركت النجم الكبير عادل إمام في أكثر من عمل سينمائي أبرزها فيلم "الهلفوت " والذي حقق نجاح جماهيريا كبيرا.



تابعت: الزعيم هو الذي مكتشف موهبتي الفنية، من خلال شخصية " ورد " والتي أعتبرها نقلة في مشواري الفني.