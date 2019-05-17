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فن

إلهام شاهين للزعيم في عيد ميلاده:ربنا يطول في عمرك ويخليك لينا

الجمعة 17/مايو/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
شيري نبيل
بعثت الفنانة إلهام شاهين رسالة إلى الفنان القدير عادل إمام فى عيد ميلاده، كل سنة وأنت طيب رينا يطول في عمرك يا زعيم .

أضافت في تصريح لصدي البلد : شاركت النجم الكبير عادل إمام في أكثر من عمل سينمائي أبرزها فيلم "الهلفوت " والذي حقق نجاح جماهيريا كبيرا.

تابعت: الزعيم هو الذي مكتشف موهبتي الفنية، من خلال شخصية " ورد " والتي أعتبرها نقلة في مشواري الفني.

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