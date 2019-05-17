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برلمان

رئيس اقتصادية الحركة الوطنية: مصانع درفلة الحديد فى خطر

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:41 ص
مصطفى ابوزيد رئيس
مصطفى ابوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية
أسامة علي
أكد الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية أن القرار الأخير بفرض رسوم حماية على استيراد خام البليت بنسبة ١٥ ٪ سيضع مصانع درفلة الحديد فى خطر حقيقى فى ظل إغلاق بعض من تلك المصانع لعدم قدرتها على مواصلة الإنتاج مما سيكون له أكبر الأثر على وضع العمالة الموجودة بتلك المصانع. 

وأشار أبو زيد فى بيان صحفى له إلى أن هذا القرار سيكون له تبعات سلبية على المزيد من جذب الاستثمارات فى هذا القطاع مما يتعارض مع الجهود المبذولة فى جذب وتنمية الاستثمارات التى تهدف إلى تحقيق كافة المستهدفات الرامية لتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى.

وطالب رئيس اقتصادية الحركة الوطنية بإعادة النظر فى هذا القرار والعمل على تشكيل لجنة يمثل فيها جميع الأطراف المعنية بالأمر للوصول إلى قرار يحافظ على استمرار إنتاجية تلك المصانع والحفاظ على استقرار الأسعار والتى زايدات بشكل كبير حتى وصل سعر طن الحديد إلى ١٢٣٠٠ مما سيكون له الأثر على كافة القطاعات المرتبطة بهذا القطاع.

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